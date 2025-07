Petrolio in calo Wti a 68,15 dollari

Le quotazioni internazionali del petrolio prendono una leggera pausa questa mattina, con il WTI sceso a 68,15 dollari e il Brent a 69,98 dollari al barile. Un trend che riflette le incertezze del mercato energetico globale e potrebbe influenzare prezzi e decisioni di investimento nei prossimi giorni. Restate sintonizzati per capire come questa flessione si inserisce nel quadro più ampio dell’economia mondiale.

