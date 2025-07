Ucraina Trump cambia idea e va verso l’invio di 10 sistemi missilistici Patriot a Kiev Zakharova | Così uccidono i bambini

In un contesto di tensioni crescenti e decisioni imprevedibili, Trump sorprende nuovamente annunciando l'invio di 10 sistemi Patriot a Kiev, sfidando le aspettative e complicando ulteriormente la strada verso la pace in Ucraina. La mossa, accompagnata da accuse e smentite, apre nuovi scenari di instabilità e rischia di alimentare un conflitto che coinvolge tutto il mondo. Una scelta che sicuramente non favorisce l'auspicato ritorno alla stabilità , ma può realmente cambiare le sorti della crisi?

Una mossa che di certo non avvicina la pace in Ucraina, anzi. Il Pentagono si è intanto preso la colpa dello stop di qualche giorno fa sull'invio dei Patriot Trump cambia di nuovo idea e va verso l'invio di 10 sistemi missilistici di difesa Patriot a Kiev. Nonostante avesse stoppato l'invio d.

