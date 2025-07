Campionati Italiani Juniores e Promesse Pioggia di medaglie per i giovani lombardi Oro per la triplista Saraceni e l’ostacolista Togni

I giovani talenti lombardi dominano a Grosseto, portando a casa un bottino straordinario di medaglie nei Campionati Italiani Juniores e Promesse. Con 20 titoli, 20 argenti e 11 bronzi, il talento si veste di oro grazie a Erika Saraceni, la triplista che continua a stupire, e a Togni, l’ostacolista. Questo successo testimonia il brillante futuro dello sport lombardo, pronto a scrivere nuove pagine di gloria.

I giovani atleti lombardi scalpitano e lo fanno a suon di medaglie. A Grosseto, nei Campionati Italiani Juniores e Promesse sono piovuti titoli (ben 20, con 20 argenti e 11 bronzi). Tra chi si è messo al collo l'oro c'è la triplista Erika Saraceni (nella foto), che conferma il proprio buon momento. La milanese trionfa dopo Rieti 2024 e dopo le rassegne indoor di Ancona negli stessi anni. Per lei è l'en plein di titoli italiani Juniores nel biennio da Under 20. Saraceni, che da poco ha siglato il nuovo primato italiano Under 20 con 14.08 agli Europei a squadre, si impone con la misura di 13.78 al quarto salto.