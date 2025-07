Smartphone e adolescenti | e se la consegna del device fosse preceduta dalla firma di un contratto tra genitori e figli? Il caso che sta facendo discutere

Immaginate un mondo in cui la consegna di uno smartphone agli adolescenti non avviene senza regole, ma attraverso un contratto firmato da entrambe le parti. Un'idea innovativa che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra genitori e figli, promuovendo consapevolezza e responsabilità nell'uso della tecnologia. Ma è davvero la soluzione ai problemi legati alla digitale dipendenza? Scopriamo insieme i pro e i contro di questa proposta che sta facendo discutere.

Una cosa è consegnare uno strumento invasivo nella vita di ognuno di noi ad un adolescente, lascandolo barcamenare nel mare infinito del web, un'altra è sottoscrivere un contratto (unilaterale) in cui si elencano le cose che si possono o non si possono fare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

