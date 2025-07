Patriot per Kiev Trump valuta l’invio in Ucraina del sistema di difesa

Donald Trump sta considerando l'invio di un nuovo sistema di difesa Patriot in Ucraina, rafforzando il sostegno americano a Kiev contro le crescenti minacce russe. Questa mossa potrebbe segnare un passo significativo nelle dinamiche geopolitiche della regione, sottolineando l'impegno degli Stati Uniti nel proteggere la sovranitĂ ucraina. Ma quali saranno le implicazioni di questa decisione? Rimaniamo sintonizzati per scoprire come si evolverĂ questa strategia, che potrebbe cambiare gli equilibri di potere nell'area.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump sta valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa aerea Patriot in Ucraina, dopo aver promesso nei giorni scorsi di rafforzare le difese di Kiev contro gli attacchi russi. A riferirne è il Wall Street Journal, che cita due funzionari statunitensi.

