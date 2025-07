Corruzione falso e frodi | 8 arresti in carcere il vicesindaco di Sannicola

Scandalo di corruzione scuote Sannicola: otto persone, tra cui il vicesindaco, sono finite in carcere dopo un’operazione delle Fiamme Gialle. Un caso che mette in luce le ombre della politica locale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’etica pubblica. La vicenda promette di avere ripercussioni profonde sulla comunità e sulla fiducia nelle istituzioni. Rimaniamo aggiornati sui prossimi sviluppi di questa intricata vicenda.

I militari della guardia di finanza hanno eseguito all'alba di oggi 8 misure di custodia cautelare nei confronti anche di amministratori del comune di Sannicola (Lecce).

