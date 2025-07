la samb tra conferme e nuovi arrivi alfieri e vesprini gli ultimi innesti in rosa

La Samb si prepara a ripartire con entusiasmo, tra conferme e nuovi innesti che rafforzano il progetto. L’ufficializzazione di Eusepi e Candellori, protagonisti della scorsa stagione, segna una solida base per la rosa 2024-2025. Con questi pilastri e qualche nuovo volto all’orizzonte, i rossoblù sono pronti a scrivere un altro capitolo di successo. La squadra sta consolidando le proprie ambizioni: il futuro è tutto da scoprire.

L’ufficializzazione delle conferme di Umberto Eusepi e Kevin Candellori rappresenta un passo importante per la costruzione della nuova Samb. I due calciatori hanno prolungato l’accordo con il club rossoblĂą per altre due stagioni, fino al giugno 2027. Eusepi e Candellori sono stati tra i grandi protagonisti della vittoria del campionato della passata stagione. Il capitano rossoblĂą ha messo a segno 17 reti ma è stato soprattutto fondamentale nello spogliatoio. Un vero e proprio trascinatore in campo e fuori. Candellori da parte sua dopo le positive esperienze in C con Campobasso, Fidelis Andria e Potenza è tornato alla Samb per conquistare di nuovo una promozione dopo quella della stagione 2015-2016 con Franco Fedeli presidente e con sempre Ottavio Palladini in panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it