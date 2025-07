Aereo militare tedesco colpito con un laser da una nave cinese Merz interviene e protesta contro Pechino

In un episodio che scuote le relazioni internazionali, un aereo militare tedesco è stato colpito con un laser da una nave cinese nel Mar Rosso, suscitando sdegno e preoccupazione. Il ministro degli Esteri tedesco Wadephul denuncia un comportamento inaccettabile che mette a rischio la vita dei militari e compromette operazioni strategiche. Nonostante i toni pacati, questa vicenda segna un importante punto di svolta nelle tensioni tra Berlino e Pechino, aprendo una fase di delicato confronto diplomatico.

“Mettere in pericolo personale tedesco e disturbare l’operazione sono comportamenti del tutto inaccettabili “. Poche parole e un post su X del ministro degli Esteri tedesco Johann David Wadephul per portare alla luce un ingombrante incidente diplomatico tra Berlino e Pechino, avvenuto la settimana scorsa nelle acque del Mar Rosso, e che ha portato addirittura all’intervento diretto del Cancelliere Friedrich Merz. Nonostante i toni pacati dell’ultimo bilaterale qualche giorno fa, tra Germania e Cina si è aperto un caso: un aereo con a bordo alcuni militari della Bundeswehr, operativo nel Mar Rosso nell’ambito della missione europea Aspides, è stato infatti preso di mira da una nave cinese, che lo ha colpito con un laser. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aereo militare tedesco colpito con un laser da una nave cinese. Merz interviene e protesta contro Pechino

