Osimhen oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray Romano

Oggi si accende il duello tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen, con i turchi pronti a mettere sul tavolo una clausola rescissoria da 75 milioni. Il club azzurro, però, respinge l’offerta e punta a chiudere l’affare in modo definitivo, con Osimhen che spinge per la fumata bianca. La sfida tra le due piazze entra nel vivo: quale sarà l’esito di questa delicata trattativa? Rimanete aggiornati.

Oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray per chiudere il trasferimento definitivo di Victor Osimhen nel club turco, in cui è stato in prestito la scorsa stagione. Il Gala vorrebbe pagare in più anni la clausola rescissoria da 75 milioni per il nigeriano, ma è arrivato un secco no da parte degli azzurri. Intanto, Osimhen spinge affinché si chiuda la trattativa; il nigeriano ha già un accordo col club per il contratto da 16 milioni l’anno. Oggi nuovo confronto in Italia tra Napoli e Galatasaray per Osimhen. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: La delegazione del Galatasaray, con George Gardi e il vicepresidente Abdullah Kavukcu, è pronta a confrontarsi nuovamente con il Napoli oggi in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray (Romano)

