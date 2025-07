Lexus RZ la prova de Il Fattoit – L’elettrica stilosa potente e hi-tech – FOTO

Scopri la Lexus RZ, l’elettrica che combina stile, potenza e tecnologia all’avanguardia. Con un cuore tecnologico rivoluzionario e una batteria da 77 kWh, questa vettura promette prestazioni elevate e un’esperienza di guida coinvolgente. Immergiti nelle foto esclusive e lasciati conquistare dal suo design sofisticato e innovativo. La Lexus RZ ti aspetta per rivoluzionare il modo di muoversi in città e oltre, pronta a sorprenderti ad ogni curva.

‹ › 1 8 lexus rz. ‹ › 2 8 lexus rz. ‹ › 3 8 lexus rz. ‹ › 4 8 lexus rz. ‹ › 5 8 lexus rz. ‹ › 6 8 lexus rz. ‹ › 7 8 lexus rz. ‹ › 8 8 lexus rz. Il cuore del progetto RZ è un pacchetto tecnico radicalmente aggiornato, a partire dalla nuova batteria da 77 kWh, sistemata sotto il pianale, che offre più energia e garantisce una migliore distribuzione dei pesi. Il sistema di raffreddamento a liquido e il precondizionamento aiutano a mantenere prestazioni costanti, anche in condizioni climatiche impegnative, inoltre migliora anche la ricarica: con il nuovo caricatore da 22 kW di serie che consente ai tempi di ricarica di accorciarsi notevolmente al punto che per caricare l’80% bastano appena 30 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lexus RZ, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica stilosa, potente e hi-tech – FOTO

