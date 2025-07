Oro ancora in calo a 3.299 dollari l' oncia

L’oro continua la sua fase di calo sui mercati globali, con il contratto ad agosto che scambia a 3.299 dollari l’oncia, registrando una diminuzione dello 0,53%. Anche il prezzo spot si attesta a 3.290 dollari, in ribasso dello 0,35%. Questa tendenza riflette un mercato in fermento e suscita domande sulle future direzioni del prezzo dell’oro, un bene rifugio per eccellenza. Ma quali sono le cause di questa flessione e cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Oro ancora in calo questa mattina sui mercati: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3.299 dollari l'oncia con un ribasso dello 0,53%. Il contratto spot è scambiato a 3.290 dollari l'oncia in calo dello 0,35%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oro ancora in calo a 3.299 dollari l'oncia

In questa notizia si parla di: calo - dollari - oncia - contratto

Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.229,54 dollari - Questa mattina, il prezzo dell'oro registra un calo sui mercati delle materie prime. Il Gold Spot viene scambiato a 3.

#ULTIMORA | L'oro è in calo a 3.320,10 dollari l'oncia Il contratto con consegna ad agosto cala dello 0,68% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Oro ancora in calo a 3.299 dollari l'oncia; L'oro è in calo a 3.320,10 dollari l'oncia; L’oro apre in calo: giù sia il future di agosto che il contratto spot.

Oro ancora in calo a 3.299 dollari l'oncia - Oro ancora in calo questa mattina sui mercati: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3. Si legge su ansa.it

L'oro è in calo a 3.320,10 dollari l'oncia - Oro in calo in apertura di settimana: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3. Lo riporta quotidiano.net