Blocco auto diesel Euro5 c’è il rinvio fino al 2026

In un’Italia sempre più attenta alla sostenibilità, il blocco delle auto diesel Euro5 è stato rinviato fino al 2026, una vittoria per chi desidera respirare un’aria più pulita senza rinunciare alla mobilità. La Lega e il vicepremier festeggiano, ma la sfida con le normative europee resta aperta, lasciando il futuro dell’automobilismo italiano in bilico tra innovazione e rispetto delle regole comunitarie.

Blocco auto Euro 5 in Lombarda, cambia tutto? Salvini vuole fermarlo: cosa può succedere da ottobre - A partire dal 1° ottobre 2025, l'entrata in vigore del blocco delle auto Euro 5 in Lombardia potrebbe rivoluzionare il panorama della mobilità regionale.

Diesel Euro 5, blocco rinviato al 2026: ora solo le città più grandi - Rinviato lo stop alle auto diesel Euro 5: il blocco slitta da ottobre 2025 a ottobre 2026 e riguarderà solo le città con popolazione oltre i 30. Secondo quifinanza.it

Blocco delle auto diesel Euro 5, ok al rinvio di un anno. Limiti solo nelle grandi città - La nuova norma posticipa al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia- Segnala ilsecoloxix.it