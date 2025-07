Sport in tv oggi mercoledì 9 luglio | Sinner e Cobolli a Wimbledon PSG-Real Madrid in chiaro

Preparati a vivere un mercoledì all'insegna dell’adrenalina e delle emozioni in tv! Dalla passione di Wimbledon con Sinner e Cobolli alla sfida epica tra PSG e Real Madrid per il Mondiale per Club, senza dimenticare il Tour de France. Un mix di sport che promette spettacolo e suspence: non perdere nemmeno un minuto di questa giornata straordinaria!

Sport in tv oggi mercoledì 9 luglio: i due azzurri a caccia della semifinale a Wimbledon. Mondiale per Club, chi sfiderà il Chelsea in finale? Questo mercoledì 9 luglio ci regalerà tantissimo sport di alto livello: dal doppio quarto di finale italiano a Wimbledon fino alla super sfida tra PSG-Real Madrid nel segno di Mbappé, valida per la semifinale del Mondiale per Club, senza dimenticare la cronometro al Tour de France. Nel tempio del tennis Jannik Sinner sfiderà Ben Shelton dopo la vittoria tristemente ottenuta dopo il ritiro di Grigor Dimitrov (Jannik era sotto 2-0). L’altoatesino non è al top della forma poiché proprio nell’incontro con il bulgaro è scivolato ad inizio match e ieri ha annullato l’allenamento delle 17:00. 🔗 Leggi su Sportface.it

