CAMPIONATO SERIE A Pisa Beach Soccer Due giorni di sfide in Campania

Dopo le emozioni e le sfide della Coppa Italia e della Euro Winners Cup, il Pisa Beach Soccer si prepara a tornare in scena con grinta nella Poule Scudetto. La sabbia di Castellammare di Stabia ospiterà due intense giornate di battaglie sportive, tra passione e determinazione. I nerazzurri sono pronti a dare il massimo: seguiteci per scoprire come si svolgeranno queste sfide cruciali. Il futuro del Pisa sulla sabbia si decide proprio in queste ore!

Il Pisa Beach Soccer, dopo la delusione vissuta in Coppa Italia, è pronto a rituffarsi nel campionato. I nerazzurri, smaltite anche le fatiche della Euro Winners Cup, riprenderanno il percorso nella Poule Scudetto sulla sabbia di Castellammare di Stabia. Due le giornate previste in terra campana: mercoledì 9 luglio alle 17:15 sfida all’Happy Car Sambenedettese BS, con diretta YouTube Gazzetta Regionale, mentre giovedì 10 luglio appuntamento contro Domusbet.tv Catania BS alle 19:45, con diretta YouTube Lega Nazionale Dilettanti. Convocati i portieri Leandro Casapieri e Tommaso Bernardeschi, capitan Luca Barsotti insieme a Tommaso Fazzini, Simone Marinai, Marcello Percia Montani, Luca Remedi e i giovani Francesco Mogavero e Tommaso Armadori, quest’ultimo al debutto in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CAMPIONATO SERIE A. Pisa Beach Soccer. Due giorni di sfide in Campania

In questa notizia si parla di: campionato - pisa - beach - soccer

Modifiche alla viabilità a Pisa per il 'Campionato Regionale Cronometro Coppie Uisp Toscana 2025 - Coppa Cemes' - In vista del "Campionato Regionale Cronometro Coppie UISP Toscana 2025 - Coppa Cemes", che si svolgerà domenica 18 maggio 2025, Pisa attuerà modifiche temporanee alla viabilità .

BEACH SOCCER ? La SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER accede alle semifinali di Coppa Italia Under 20 : stasera la sfida con Lenergy Pisa Vai su Facebook

CAMPIONATO SERIE A. Pisa Beach Soccer. Due giorni di sfide in Campania; Lenergy Pisa Beach Soccer ai quarti in Europa e Next Gen in campo; Lenergy Pisa Beach Soccer alle finali Under 20.

Il Pisa Beach Soccer under 20 vola alle finali nazionali - Successo ai rigori a San Benedetto del Tronto dei ragazzi di mister Miglionico dopo una gara mozzafiato contro Lamezia. lanazione.it scrive

Pisa Beach Soccer, Biondi (Pd): "La società deve difendere il titolo nazionale senza campo" - Dal 6 giugno la squadra sarà in Portogallo per giocarsi la Winner Cup, l’equivalente della Champions League. Segnala pisatoday.it