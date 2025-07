Michelin al vertice per emissioni da usura secondo l’ADAC

Michelin conquista il vertice nella lotta alle emissioni da usura, secondo l’analisi dell’ADAC su 160 modelli premium. Questo riconoscimento premia decenni di innovazione e ricerca mirata a ridurre l’impatto ambientale delle gomme, affermando il brand come punto di riferimento sostenibile. Un risultato che ribadisce l’impegno di Michelin nel coniugare qualità e rispetto per il pianeta, e che promette di rivoluzionare il settore degli pneumatici.

(Adnkronos) – La nuova classifica stilata dall'ADAC, frutto di un'analisi condotta su 160 modelli di pneumatici di fascia premium, incorona Michelin come punto di riferimento nella lotta contro le emissioni di particolato generate dall'abrasione su strada. Un risultato che si inserisce in un percorso di ricerca e sviluppo avviato oltre due decenni fa, volto a .

