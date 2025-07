Ora è ufficiale l’Atletico Ascoli giocherà al Del Duca

È ufficiale: l’Atletico Ascoli scenderà in campo allo stadio Del Duca, casa storica di emozioni e successi. Dopo l’accordo formalizzato in presenza di autorità e rappresentanti, la squadra si prepara a vivere un campionato ricco di sfide entusiasmanti. La nuova stagione promette grandi emozioni per i tifosi ascolani, pronti a sostenere i loro beniamini in una casa che ora torna ad essere il cuore pulsante del calcio locale.

Adesso è ufficiale. L’ Atletico Ascoli giocherà le gare interne del prossimo campionato di Serie D, allo stadio Del Duca. Ieri infatti è stata formalizzata la sub-concessione dello stadio alla presenza della Famiglia Giordani, del Presidente dell’Ascoli Calcio, Bernardino Passeri, dell’assessore Nico Stallone e del dirigente del settore patrimonio del Comune, Ugo Galanti. E a proposito di ufficialità ieri è stato anche annunciato l’arrivo del nuovo centrocampista Cosimo Forgione, classe 1992 reduce da due stagioni da capitano del Chieti con cui è sceso in campo in 67 occasioni con 13 gol e 5 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ora è ufficiale, l’Atletico Ascoli giocherà al Del Duca

In questa notizia si parla di: ascoli - ufficiale - atletico - giocherà

Ascoli, c’è l’annuncio ufficiale! Accordo raggiunto per il trasferimento del 100% delle quote: il comunicato - Grandi novità scuotono il mondo dell’Ascoli Calcio: dopo mesi di attese e trattative, è stato ufficialmente annunciato il trasferimento del 100% delle quote alla famiglia Passeri.

TABELLONE MEMORIAL BUCCOLINI - CATEGORIA GIOVANISSIMI Ufficiale il tabellone della fase finale della Categoria Giovanissimi al V Memorial Buccolini: • Treiese vs Sangiustese VP (1A vs 3B) – venerdì 13 giugno alle 19.00 al “Capponi” di Treia • M Vai su Facebook

ATLETICO ASCOLI. Ufficiale: le gare della stagione 25/26 al Del Duca; L’Atletico Ascoli giocherà al Del Duca: siglata la sub-concessione dello stadio; Atletico Ascoli, il prossimo campionato si gioca al “Del Duca”.