bologna ndoye non forza la mano al club lo svizzero atteso al raduno con i compagni

Dan Ndoye non forza la mano. I tre milioni di ingaggio offerti dal Napoli per cinque anni lo allettano e con essi la possibilità di giocare per lo scudetto e da protagonista in Champions. Ma quando il Napoli, forte dell’intesa, ha chiesto al ragazzo di esporsi con il Bologna, per provare così a far scendere il prezzo dell’affare, Dan ha invitato il club partenopeo a trovare l’intesa con il Bologna, senza mettersi in mezzo. Niente da fare, non per ora. Il Napoli è arrivato al massimo a 30 milioni più bonus per lo svizzero, a fronte di una richiesta da 50 che può scendere intorno ai 45. In più gli agenti pare abbiano chiesto commissioni ritenute alte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net