Incidente a Bergamo violento scontro tra auto e scooter | morta una donna

Un tragico incidente a Bergamo scuote la comunità: una donna di 51 anni ha perso la vita in uno scontro violento tra auto e scooter in via Papa Giovanni XXIII ad Azzano San Paolo. La scena, ancora sotto shock, solleva domande e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Le autorità sono al lavoro per chiarire ogni dettaglio e fare luce su questa dolorosa tragedia. Continua a leggere.

Una donna di 51 anni ha perso la vita dopo essersi scontrata con un'auto mentre si trovava a bordo del proprio scooter in via Papa Giovanni XXIII a Azzano San Paolo, alle porte di Bergamo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

