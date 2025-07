Ravenna Rinnovato Agnelli riserva di lusso

Ravenna si veste di eleganza e determinazione con Agnelli, il vero gioiello della riserva di lusso. Nonostante le sfide in campo, il giovane cremasco ha saputo conquistare la conferma, dimostrando classe e versatilità in ogni occasione. Umberto Agnelli, tra titoli e ingressi in corsa, si conferma una risorsa preziosa per la squadra. Il suo percorso prosegue con entusiasmo e ambizione, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Un gregario di lusso. Sì, un gregario di lusso che si è meritato la conferma nonostante abbia mandato a referto 9 presenze da titolare e 9 ingressi in corso d’opera in regular season. Umberto Agnelli – che comunque ha giocato titolare semifinale e finale dei playoff – è il quarto confermato del Ravenna dopo Adriano Esposito, Matteo Rossetti e capitan Paolo Rrapaj. Il ventiquattrenne difensore (ma non solo) cremasco, proseguirà la propria esperienza in giallorosso per la terza stagione consecutiva. Con 59 presenze complessive in due anni fra campionato, playoff e Coppa Italia, Agnelli ha dimostrato grande affidabilità e notevole duttilità, rivelandosi una pedina preziosa per lo scacchiere tattico di mister Marchionni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna Rinnovato Agnelli, riserva di lusso

In questa notizia si parla di: lusso - ravenna - agnelli - rinnovato

Ruba profumi di lusso e cerca di uscire senza pagare, arrestata ladra seriale nel centro di Ravenna - Una donna straniera è stata arrestata a Ravenna per aver tentato di fuggire con profumi di lusso sottratti in un negozio del centro.

Ravenna Rinnovato Agnelli, riserva di lusso.

Ravenna Rinnovato Agnelli, riserva di lusso - Il 24enne tuttofare cremasco si è rivelato prezioso per la sua capacità di adattamento ... sport.quotidiano.net scrive

Ravenna Agnelli Renovated, Luxury Reserve - Serie D football: The Giallorossi have confirmed their fourth season. Da sport.quotidiano.net