Dazi Trump minaccia ancora l’Ue | lettera tra due giorni

Donald Trump, con il suo caratteristico stile deciso e imprevedibile, non smette di scuotere i mercati globali. Dopo aver già imposto dazi a numerosi partner commerciali, annuncia con fermezza una nuova missiva all’Unione Europea, prevista tra due giorni. Questa tattica sembra voler accelerare gli accordi in corso, mantenendo alta la tensione e l’incertezza. La posta in gioco è alta: cosa ci riserva questa nuova mossa?

Altro giorno, altra minaccia sui dazi. Donald Trump continua a inviare le sue lettere come dei missili e non ha intenzione di smettere. Dopo aver colpito numerosi partner commerciali, annuncia che una lettera indirizzata all’Unione europea sui dazi potrebbe essere inviata “tra due giorni”, come dichiarato durante una diretta televisiva dalla Casa Bianca. Una mossa che serve piĂą che altro a velocizzare gli accordi giĂ in corso. Il presidente americano ha anche minacciato ulteriori imposte del 10% per i Paesi Brics e del 200% per il settore farmaceutico, mentre per il rame si ipotizza un prelievo del 50%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi, Trump minaccia ancora l’Ue: lettera tra due giorni

In questa notizia si parla di: dazi - trump - minaccia - lettera

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Dazi Trump, il tycoon minaccia tariffe del 200% su prodotti farmaceutici e 50% su rame, poi sull’Ue: “Lettera in arrivo entro 2 giorni” Vai su X

Sono arrivate come preannunciato dopo le 18, a mercati europei chiusi, le prime lettere di Donald Trump che fissano i nuovi dazi decisi dalla Casa Bianca Vai su Facebook

Dazi, Trump: «Forse lettera a Ue tra due giorni». E minaccia altre tariffe del 10% per i Brics e del 200% sulla farmaceutica; Trump, nuova minaccia sui dazi: 200% sui farmaci e 50% sul rame. «Lettera all'Ue entro due giorni»; Dazi, Trump minaccia ancora l’Ue: lettera tra due giorni.

Trump grazia l’Europa: "Si sta comportando bene. In arrivo la lettera sui dazi" - Il presidente Usa annuncia l’accordo con Bruxelles entro un paio di giorni "Ci sta trattando meglio". Da msn.com

Dazi, Trump: «Forse lettera a Ue tra due giorni». E minaccia altre tariffe del 10% per i Brics e del 200% sulla farmaceutica - Washington ha deciso intanto dazi dal 25% al 40% per 7 stati ritenuti non collaborativi tra cui Giappone, Corea del Su ... Secondo ilsole24ore.com