The Urban Mobility Council presenta nuove ricerche sulla mobilità urbana

Il mondo della mobilità urbana si trasforma rapidamente e l'Urban Mobility Council, il Think Tank promosso dal Gruppo Unipol, ci guida in questa evoluzione. Durante la quarta edizione al prestigioso scenario della Triennale di Milano, sono stati svelati i risultati di studi innovativi condotti dal Politecnico di Milano e dal MIT Senseable City Lab. Questi approfondimenti offrono preziosi spunti per costruire città più sostenibili e connesse. Scopriamo insieme le principali novità emerse.

(Adnkronos) – The Urban Mobility Council, il Think Tank della mobilità, promosso dal Gruppo Unipol, ha presentato presso la Triennale di Milano i risultati delle ricerche sviluppate dal Politecnico di Milano e dal MIT Senseable City Lab sulla mobilità urbana. Al The Urban Mobility Council, arrivato alla sua quarta edizione, è stato presentato un report, realizzato .

Presentato il primo rapporto del Think tank 'The Urban Mobility Council' promosso dal Gruppo Unipol - Milano ha ospitato il debutto del primo rapporto di ‘The Urban Mobility Council’, il think tank promosso dal Gruppo Unipol e realizzato in collaborazione con l’Isfort.

Al via Best Mobility, l'associazione che riunisce fleet e mobility manager, responsabili di parchi auto di aziende nazionali e multinazionali attive in Italia, per promuovere eventi, incontri, iniziative e studi su temi strategici della mobilità aziendale. Obiettivo valori

The Urban Mobility Council 2025 (Unipol): l’auto resta dominante, ma servono più Piani Urbani della Mobilità Sostenibile; Ricerca MIT Senseable City Lab: la configurazione delle strade incide in modo decisivo sul comportamento dei conducenti; MOBILITÀ, aree urbanizzate e sicurezza. Al Forum 2025 presentato da The Urban Mobility Council il primo rapporto sulla materia.