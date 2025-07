Uno dei protagonisti del Grande Slam in Certosa per l’ultimo saluto all’ex presidente Madrigali l’omaggio di capitan Abbio

Una giornata di commozione e ricordi nella chiesa di San Girolamo della Certosa, dove amici, familiari e appassionati si sono riuniti per rendere l’ultimo saluto a Marco Madrigali, figura leggendaria del mondo dello sport e della Virtus. Con un omaggio speciale di capitan Abio e il toccante abbraccio dei suoi cari, si celebra la sua straordinaria carriera e l’eredità che lascia. Un addio che rimarrà nel cuore di tutti.

La commozione della moglie Marilena, quello della figlia Claudia e dei nipoti Matteo e Massimiliano. Sono in tanti, nella chiesa di San Girolamo della Certosa, per l’ultimo saluto a Marco Madrigali, presidente e proprietario della Virtus dal 2000 al 2003, con la conquista dello storico Grande Slam del 2001 (Coppa Italia, Eurolega e scudetto). Ci sono i fiori bianchi e, ricordando il suo passato sportivo (da proprietario), una sciarpa bianconera. Ci sono i vecchi dipendendi della Cto, l’azienda che lui aveva creato. Sono venuti da tutta Italia. E dal Sestriere, dove è impegnato per un camp, si è mosso Alessandro Abbio, che di quella Virtus era il capitano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Uno dei protagonisti del Grande Slam in Certosa per l’ultimo saluto all’ex presidente. Madrigali, l’omaggio di capitan Abbio

