Rombano i motori per il Rally del Casentino | 116 le vetture pronte a sfidarsi

Pronti a scaldare i motori? Il 45° Rally Internazionale Casentino si prepara a regalare emozioni in abbondanza, con 116 vetture pronte a sfidarsi tra le affascinanti strade della provincia di Arezzo. Un evento di grande richiamo, valido come quarta tappa dell’International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, che promette spettacolo e adrenalina. La sfida sta per cominciare: chi dominerà questa entusiasmante gara?

BIBBIENA – Saranno 116, le vetture pronte a sfidarsi – nel fine settimana – sulle strade del 45esimo Rally Internazionale Casentino, appuntamento organizzato da Scuderia Etruria Scrl e valido come quarta prova di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup. Un’adesione a tripla cifra, quella della gara che coinvolgerà la provincia di Arezzo, a conferma di un appeal consolidato da grandi contenuti, quelli di un chilometraggio competitivo quantificato in oltre cento chilometri. A rispondere presente”sono stati i grandi interpreti della serie promossa da Irc Sport di concerto con Pirelli, con la Skoda Fabia Rs di Bostjan Avbelj che si contrapporrà a quelle portate in gara da Stefano Albertini, Alessandro Re, Marco Silva, Marcello Razzini, Antonio Rusce, Rudy Michelini ed il locale Roberto Cresci. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

