Il Comune mette a bilancio anche i cataclismi naturali

Il Comune ha fatto un passo rivoluzionario: per la prima volta nella storia, inserisce nel bilancio le risorse dedicate ai cataclismi naturali. Una mossa che riconosce l’urgenza di adattarsi ai cambiamenti climatici e alle emergenze frequenti, superando i limiti delle regole contabili tradizionali. Questa novità rappresenta un segnale forte di responsabilità e pianificazione futura, ma solleva anche importanti questioni su come garantire una gestione efficace delle crisi improvvise.

Il Comune per la prima volta nella storia «mette a bilancio» i cataclismi naturali. «Le regole contabili e i bilanci degli enti locali non sono preparati a gestire le emergenze metereologiche, che purtroppo stanno diventando consuetudinarie». Tradotto: i vincoli di costruzione del bilancio previsionale, che da 5 anni viene approvato a dicembre, impediscono di programmare le spese prevedendo fondi per eventuali emergenze, il ragionamento di Emmanuel Conte, assessore al Bilancio. «Quello che stiamo immaginando, ed è una scelta che facciamo come giunta, è apportare più risorse sulla manutenzione stradale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Comune mette a bilancio anche i cataclismi naturali

