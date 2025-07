Il Cesena pronto a ricominciare Visite mediche al via c’è pure Bisoli

Il Cesena si prepara a ripartire, con visite mediche già in corso e un grande ritorno: Dimitri Bisoli, che firma un contratto di tre anni fino al 2028, riporta entusiasmo tra i tifosi bianconeri. Dopo quasi undici anni, il centrocampista torna a vestire la maglia del Cesena, ricostruendo un legame speciale con il club e la città. L’avventura di Bisoli nel Cesena si rinnova, aprendo un nuovo capitolo di speranze e ambizioni.

Visite mediche, oggi, per Dimitri Bisoli. In giornata dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del centrocampista che si lega al Cesena per i prossimi tre anni, fino a giugno 2028. Quasi undici anni dopo quindi un Bisoli torna a vestire il bianconero tra i professionisti, l'avventura del padre Pierpaolo sulla panchina del Cesena terminò infatti il 7 dicembre del 2014 dopo una sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta, era serie A, gli costò l'esonero. Epilogo amaro di un'avventura in Romagna costellata di successi che hanno fatto la storia, come le tre promozioni, una in B e due in massima serie, senza dimenticare la salvezza in cadetteria del 2013.