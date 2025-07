Valsa si tenta il colpaccio con Bergmann

Valja si lancia all’assalto nel mercato internazionale con un colpo di scena: il Modena Volley avrebbe presentato un’offerta per Lukas Bergmann, lo schiacciatore tedesco di oltre due metri, attualmente in forza alla Seleçao brasiliana. Una trattativa ancora in fase di stallo, ma che alimenta le speranze di un possibile trasferimento. Le prossime ore potrebbero svelare nuovi sviluppi, con l’ipotesi di un cambio di maglia anche per Vlad Davyskiba al Galatasaray.

Arriva dai media brasiliani l'ultima notizia di mercato che riguarda Modena Volley, ovvero quella di un'offerta fatta pervenire al Sesi per lo schiacciatore Lukas Bergmann, martello di oltre due metri di origini tedesche, titolare nella Seleçao. Sembra che per ora la trattativa sia in stallo ma é stata confermata da fonti brasiliane e a questo punto farebbe risultare plausibile anche l'indiscrezione che porterebbe Vlad Davyskiba al Galatasaray. Modena infatti non può, a oggi, giocare con due schiacciatori titolari stranieri e tenere in panchina uno tra Davyskiba e Bergmann sarebbe un lusso francamente eccessivo, oppure ancora sarebbe da rivedere tutta la politica sportiva fatta sul libero (Perry) ridando a Federici una maglia da titolare pressoché fisso.

