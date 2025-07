Caruso ex Olimpia prende tempo L’Una Hotels pronta a cambiare piano

Guglielmo Caruso, ex Olimpia, si prende tempo prima di scegliere il suo prossimo passo, mentre l’YouAreHotels si prepara a cambiare strategia. Con un’offerta allettante da parte della Pallacanestro Reggiana e altre piste ancora aperte, il futuro del talento italiano resta incerto. La sua decisione potrebbe segnare un nuovo capitolo nel panorama cestistico nazionale, lasciando tutti a domandarsi quale sarà la sua prossima destinazione.

Guglielmo Caruso sabato scorso è uscito dall’ultimo anno di contratto che lo legava a Milano, ma non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione. La Pallacanestro Reggiana – che gli ha sottoposto un’ottima offerta biennale – resta alla finestra, ma guarda comprensibilmente anche in altre direzioni per non farsi trovare impreparata e non è intenzionata a partecipare ad aste al rialzo. Nelle ultime ore Trapani si è sfilata dalla lista delle pretendenti e questo potrebbe favorire l’arrivo del lungo classe 1999 in biancorosso, però nulla va dato per scontato. Per questo motivo il general manager Sambugaro ha riallacciato i contatti con Cheatham, sta valutando qualche ‘cinque’ d’area ed è pronto, eventualmente, a riformulare quelle che era la costituzione iniziale del pacchetto lunghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it