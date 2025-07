In Molise, il Responsible Research Hospital si trova al centro di un acceso contenzioso finanziario che ha messo a rischio servizi e stipendi. Nonostante i conti pignorati e le difficoltà , Stefano Petracca, marito della presidente Stefania Di Salvo, rassicura: “Facciamo fronte alle vecchie pendenze con responsabilità , garantendo sempre le cure ai pazienti.” Responsible incarna così un impegno rinnovato nel mantenere alta la qualità dell’assistenza, superando le sfide con determinazione.

In Molise, un contenzioso milionario si è tradotto in un pignoramento dei conti correnti dell’ospedale Responsible Research Hospital: stipendi bloccati e forniture mediche a rischio. Stefano Petracca, marito della presidente del Rimini Stefania Di Salvo, ha firmato una lettera aperta: "Non c’entriamo coi vecchi debiti, ma li affrontiamo con responsabilità . Nessun paziente è rimasto senza cure". D’altra parte, Responsible è anche l’impronta di una famiglia che dal Molise alla Romagna tiene in piedi progetti diversi ma con lo stesso volto: quello del finanziere italo-svizzero Stefano Petracca, e della moglie Stefania Di Salvo, presidente della DS Sport Società Benefit, proprietaria della squadra di calcio del Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net