Al via lo sciopero generale in India paralizzati i trasporti

L’India si ferma: uno sciopero generale di 24 ore sta scuotendo il Paese, con trasporti pubblici quasi del tutto bloccati e proteste in molte regioni, tra cui Odisha e Bihar. La mobilitazione, guidata dai sindacati, denuncia le politiche anti-sindacali del governo centrale, evidenziando un momento di grande tensione sociale. Una sfida che potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

Uno sciopero generale nazionale di 24 ore, indetto dai sindacati per protestare contro le politiche anti-sindacali del governo centrale, sta mettendo a soqquadro l' India. I trasporti pubblici sono quasi completamente paralizzati in varie zone del Paese. Nello stato dell'Odisha, migliaia di aderenti del Centre of Indian Trade Unions (Citu) hanno bloccato l'autostrada nazionale intorno alla capitale Bhubaneswar. Nello stato del Bihar i manifestanti hanno occupato i binari nello snodo ferroviario di Jehanabad. Analoghe manifestazioni nel Bengala Occidentale dove tutti i treni sono bloccati. In Kerala, lo sciopero ha visto un'adesione quasi totale, con le principali attività sospese, e i negozi chiusi al 90%, mentre marce di protesta attraversano le città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

