Extraterrestre e Futuro | Finardi canta la sua storia

Eugenio Finardi torna a farci sognare con la sua musica, portandoci in un viaggio tra passato e futuro. Dal rock sperimentale degli anni Settanta alle sonorità più moderne, il cantautore milanese ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come «Extraterrestre». Ora, con la sua energia inconfondibile, ci invita a riflettere sul domani. E allora, pronti a scoprire cosa ci riserva il futuro attraverso le note di Finardi?

Torna Eugenio Finardi, cantautore e polistrumentista, una delle star assolute del rock milanese colto (prog, sperimentale e infine pop). Quanta acqua è passata sotto i ponti dai suoi esordi, all'inizio degli anni Settanta, le sue colleborazioni con gli Stormy Six, poi i brani di successo (planetario) come «Extraterrestre», e ancora «Musica ribelle» e «La radio»; per i suoi dischi hanno suonato musicisti del calibro di Patrizio Fariselli, Ares Tavolazzi e Paolo Tofani, già membri del gruppo progressive Area (a conti fatti oltre 240 brani da lui scritti). E da pochi mesi, precisamente a maggio di quest'anno, il suo ventesimo album, titolo «Tutto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it