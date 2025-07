Juve ok le mosse in attacco Ma i giocatori normali li hai già ora serve altro

La Juventus ha già fatto passi avanti in attacco, ma ora è il momento di compiere il salto di qualità con nomi di peso. Dopo aver conquistato David e mantenuto Kolo Muani, l’obiettivo è rafforzare il centrocampo con 3-4 acquisti di grande livello, come furono Tevez e Vidal in passato. Solo così la squadra potrà ambire alle vette più alte e tornare a brillare sui grandi palcoscenici internazionali.

David è un bel colpo, tenere Kolo Muani è funzionale, il gruppo di Tudor non è da buttare. Però adesso occorrono 3-4 nomi forti, come furono qualche tempo fa Tevez e Vidal. A centrocampo, per esempio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, ok le mosse in attacco. Ma i giocatori normali li hai già, ora serve altro

In questa notizia si parla di: juve - mosse - attacco - giocatori

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

Il punto sulle mosse della #Juve in entrata e in uscita Da Douglas Luiz a #Conceicao e #Sancho Vai su Facebook

Juve, ok le mosse in attacco. Ma i giocatori normali li hai già, ora serve altro; Juve, rivoluzione offensiva: David c’è, Sancho quasi, grana Vlahovic; Il Pescara va su Moro per l’attacco, Moruzzi torna alla Juve. Il baby Arena verso la Roma.

Mercato Juve: Vlahovic, Kolo Muani e Osimhen. Tre nomi che scaldano i movimenti in attacco, che cosa sta accadendo negli intrecci di queste ore - Che cosa sta succedendo in queste ore Un piano tanto ambizioso quanto complesso, un intreccio di tr ... Da juventusnews24.com

Calciomercato Juve, il clamoroso retroscena: i bianconeri avevano un accordo con Osimhen: è saltato tutto per colpa di Vlahovic? - Calciomercato Juve, il clamoroso retroscena sull’attaccante del Napoli Osimhen: ecco cosa è successo Il calciomercato Juve è attivamente al lavoro sul calciomercato, con particolare attenzione al raff ... Scrive juventusnews24.com