Media | a Kiev sistema difesa Patriot Usa

La Casa Bianca sta valutando l’invio di nuovi sistemi di difesa Patriot all’Ucraina, un passo strategico che può rafforzare la resistenza contro le crescenti offensive russe. Questa mossa si inserisce nel contesto di un clima geopolitico in evoluzione, con dichiarazioni di Trump a sostegno del supporto militare e una crescente tensione nelle regioni di guerra. In questo scenario cruciale, il futuro della sicurezza ucraina resta appeso a decisioni delicate e decisive.

8.30 La Casa Bianca sta valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot all'Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui l'amministrazione sta valutando anche se altri Paesi possano fornirne. La notizia arriva all'indomani dell'annuncio di Trump: invieremo più armi,gli ucraini devono potersi difendere; Putin "deludente". Massiccia offensiva russa, nella notte, in varie regioni ucraine: tre morti in Donetsk. Droni ucraini sulla città russa di Kursk: anche qui tre vittime. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

