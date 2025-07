Napoli 53enne morto in ospedale | forse è stato vittima di un’aggressione

Un tragico caso scuote Napoli: un uomo di 53 anni, Marcello Santa Maria, è deceduto in ospedale dopo aver riportato lesioni attribuibili a un’aggressione nel quartiere Posillipo. La vicenda, ancora sotto investigazione, solleva molte domande sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica conclusione. Le indagini dei carabinieri sono in corso per fare luce su quanto accaduto e garantire giustizia.

Presentava lesioni riconducibili a un'aggressione, il 53enne del quartiere Posillipo, già noto alle forze dell'ordine, deceduto nell' ospedale San Paolo di Napoli dove ieri è stato trasportato da un'ambulanza e ricoverato dai sanitari in prognosi riservata. Per chiarire la dinamica dell'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli. Il decesso del 53enne, Marcello Santa Maria, è sopraggiunto nella tarda serata di ieri.

