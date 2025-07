Richard Rios vede la Roma più che l’Inter | tutti i dettagli – CdS

Richard Rios, talento brasiliano e possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, sta attirando l’interesse di grandi club italiani. Mentre l’Inter lo vede come una valida opzione, la Roma sembra aver preso il largo, con trattative già avviate. La sua prima esperienza europea potrebbe dunque iniziare nella Capitale, confermando ancora una volta quanto il calcio italiano continui ad essere un palcoscenico di grandi opportunità. Le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro.

Richard Rios piace all'Inter per l'eventuale dopo Hakan Calhanoglu, ma ad oggi la squadra più avanti sembra essere la Roma. Si parla già di un punto di incontro tra le parti. Così spiega il Corriere dello Sport. AVANTI – Richard Rios, dopo gli anni al Palmeiras, potrebbe iniziare la sua prima avventura in Europa. Ci sarebbe la Serie A nel suo futuro più imminente. Ma non Milano e l'Inter, bensì la Capitale e la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, ha già trovato una sorta di punto di incontro con il Palmeiras per un'operazione da 20 milioni di euro di base fissa, più altri bonus per arrivare all'asticella posta dal club brasiliano di 25 milioni.