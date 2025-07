Asllani e l’affare col Milan a centrocampo | 25 milioni di euro | ESCLUSIVO

Asllani e il suo futuro nel Milan fanno ancora parlare di sé: un affare da 25 milioni di euro che potrebbe cambiare il centrocampo rossonero. Nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, il nostro approfondimento esclusivo svela tutti i dettagli di questa trattativa calda, con analisi e aggiornamenti direttamente dai protagonisti. Resta con noi per scoprire come si delineerà il destino di uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.

Le ultime sulle due milanesi nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO Nell’ultima puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, è intervenuto anche Paco Burgos di ‘Onda Cero’. Asllani e l’affare col Milan a centrocampo: “25 milioni di euro” (LaPresseAnsaFoto) – Calciomercato.it Il collega spagnolo si occupa dell’ Almeria, inevitabile quindi la domanda sul terzino Pubill nel mirino di Milan e Roma. “ll ragazzo è alla ricerca di un top club – ha detto a proposito del futuro del 22enne spagnolo – Il Barcellona si è interessato, ma la valutazione da 20 milioni di euro è stata ritenuta eccessiva”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Asllani e l’affare col Milan a centrocampo: “25 milioni di euro” | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: asllani - affare - milan - centrocampo

? Il Real Betis si lancia con decisione su Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è diventato uno degli obiettivi principali del club andaluso per colmare il vuoto lasciato da Johnny Cardoso. L'affare con l'Inter sarebbe in fase avanzata. Il Betis paghere Vai su Facebook

L’Inter punta Ederson: Asllani possibile contropartita tecnica; Inter-Milan, è stato l'ultimo derby per tanti: da Asllani e Taremi a Tomori e Theo Hernandez; Asllani via dall'Inter a gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato.

Asllani e l’affare col Milan a centrocampo: “25 milioni di euro” | ESCLUSIVO - Le ultime di calciomercato con l'intreccio a metà campo tra l'Inter e i rossoneri ... Scrive calciomercato.it

Asllani nel mirino del Betis: Inter riflette sul futuro - Il Real Betis punta su Kristjan Asllani per sostituire Johnny Cardoso. Come scrive europacalcio.it