di paola bandiera della vis altri cinque anni

Un legame che va oltre il mero campo di calcio: quello tra Di Paola e la Vis Pesaro si rafforza, confermandosi come un simbolo di fedeltà e identità. Con un accordo fino al 2030, il calciatore di 28 anni si prepara a scrivere un’altra pagina importante della sua carriera, con la speranza di tornare dove tutto è iniziato. Un impegno che dimostra come il calcio possa essere anche passione e appartenenza.

Un rapporto che va oltre il calcio e che sconfina nel rapporto personale, di fedeltà e identità. Di Paola resterà alla Vis Pesaro fino al 2030, accordo raggiunto. Altri cinque anni di contratto, in pratica fino alla fine (o quasi) delle sua carriera, considerando che il calciatore ha 28 anni, e con la speranza di tornare a giocare là dove lui è già stato per due stagioni con l'Entella: in serie B e parliamo del campionati 2016-17 (quando fu chiamato dalla Primavera) e in quello successivo, per complessive ventitré presenze. Da allora Di Paola tra i cadetti non ci è più tornato, dimostrando però di esserne all'altezza per stessa ammissione degli allenatori che lo hanno avuto, fino a Stellone che lo ha definito di un'altra categoria.