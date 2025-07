La lista del Pontedera Ecco chi potrebbe partire

La rosa del Pontedera si prepara a scalare nuove vette: con quattro arrivi di qualità, tra cui i giovani promettenti Tempre e Pietrelli e i veterani Vona e Andolfi, la squadra si rafforza in vista dell’avvio della preparazione. A meno di dieci giorni dall’inizio, il roster si compone di 14 giocatori, escludendo Cerretti, che lascia il gruppo. È il momento di scoprire chi potrebbe partire e come si sta delineando la nuova stagione granata.

I quattro nuovi arrivi - i due over, il difensore Vona (1996) e l'attaccante Andolfi (2000), e i due under, il difensore Tempre (2006) e il centrocampista Pietrelli (2003) - hanno irrobustito la lista dei giocatori granata in vista dell'inizio della preparazione atletica del 18 luglio. A meno di 10 giorni dall'avvio della nuova stagione i calciatori sotto contratto sono ora 14, ma in realtà dalla lista va tolto Cerretti perché il difensore è infortunato e non sarà disponibile almeno fino a novembre. Dei 13 uomini quindi effettivamente a disposizione di Leonardo Menichini non tutti però potrebbero essere presenti il giorno del ritiro.

