Oro ancora in calo a 3.299 dollari l' oncia

L’oro continua a perdere terreno, lasciandosi alle spalle i recenti rialzi e scendendo a 3.299 dollari l’oncia per il contratto di agosto. Questa flessione riflette le tensioni sui mercati e la volatilità degli investimenti in metalli preziosi. Con il prezzo sotto pressione, gli investitori si chiedono quale sarà la prossima mossa di questo bene rifugio storico. Resta aggiornato per scoprire come influenzerà le strategie di investimento nelle prossime settimane.

Oro ancora in calo questa mattina sui mercati: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3.299 dollari l'oncia con un ribasso dello 0,53%. Il contratto spot è scambiato a 3.290 dollari l'oncia in calo dello 0,35%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oro ancora in calo a 3.299 dollari l'oncia

