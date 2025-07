Osimhen Juve oggi altra giornata chiave | una delegazione del Galatasaray è attesa in Italia nuovi contatti con il Napoli in agenda Ultime

Oggi si apre un nuovo capitolo nella intricata trattativa per Victor Osimhen: la delegazione del Galatasaray, composta da figure di spicco come George Gardi e Abdullah Kavukcu, arriva in Italia per definire gli ultimi dettagli. Con incontri previsti con il Napoli, il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe presto essere scritto. La giornata promette sviluppi decisivi: la pazienza dei tifosi della Juventus e non solo si sta esaurendo, perché tutto può cambiare in poche ore.

Osimhen Juve, oggi altra giornata chiave: una delegazione del Galatasaray è attesa in Italia, nuovi contatti con il Napoli per tagliare il traguardo. La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen  al Galatasaray  entra nella fase decisiva. Come riportato da Fabrizio Romano, la delegazione del club turco, composta da George Gardi  e dal vicepresidente Abdullah Kavukcu, è pronta a incontrare il Napoli  oggi per portare avanti i colloqui finali. L'obiettivo della discussione è stabilire le condizioni di pagamento  che consentiranno al trasferimento di Osimhen  di diventare realtĂ .

