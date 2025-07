Giugno rovente | il terzo più caldo di sempre

Il mese di giugno 2025 si è confermato come uno dei più caldi di sempre, segnando un nuovo record nel nostro difficile cammino verso un pianeta in fermento. Con temperature record e sconvolgenti anomalie climatiche, questa ondata di calore ci invita a riflettere sull'urgenza di azioni concrete. È il momento di agire per preservare il nostro futuro e quello delle generazioni a venire.

Il rovente mese di giugno 2025 ha segnato un nuovo drammatico capitolo nella cronaca del cambiamento climatico. Secondo i dati diffusi da Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto della Commissione europea, è stato il terzo giugno più caldo mai registrato a livello.

