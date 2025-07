La bambina ha la febbre molto alta | Abbiamo trovato chiuso | incredibile

Una mamma di Ancona si trova ad affrontare un'emergenza: la febbre altissima della sua bambina di 8 anni, ma scopre che la guardia medica locale è chiusa. In un contesto in cui l'accesso alle cure dovrebbe essere garantito 24 ore su 24, domenica, Benedetta si vede costretta a percorrere diversi chilometri fino a Falconara per ottenere l'antibiotico necessario. Un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela della salute nei momenti di bisogno.

Ancona, 9 luglio 2025 – Trova la guardia medica chiusa e per avere un antibiotico per la figlia con febbre alta deve arrivare fino a Falconara. E’ successo domenica ad una cittadina di Ancona, Benedetta, mamma di una bambina di 8 anni. Il servizio di continuità assistenziale, che prevede una presenza sul territorio nel fine settimana h24, quando i cittadini residenti non possono rivolgersi al proprio medico di famiglia e quando i non residenti non possono contare sul medico del proprio comune perché si trovano fuori casa, non era attivo causa mancanza di medici che rinunciano ai turni perché mal pagati e non stabilizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it