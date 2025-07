Insigne e il sogno per il futuro | Tornerei al Napoli a piedi

Napoli, 8 luglio 2025 – “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti. Chissà se ci sarà un nuovo colpo di fulmine tra Lorenzo Insigne e il Napoli, dopo un giro che definire immenso è riduttivo. Dopo l’addio alla squadra partenopea nel 2022 e l’esperienza in MLS, il sogno di tornare a casa sembra più vivo che mai: insomma, il cuore chiama e il desiderio di tornare a piedi al Napoli non si spegne.

Napoli, 8 luglio 2025 - “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti. Chissà se ci sarà un nuovo colpo di fulmine tra Lorenzo Insigne e il Napoli, dopo un giro che definire immenso è riduttivo. Dopo l'addio alla squadra partenopea, nel 2022, l'ala italiana ha scelto Toronto come nuova tappa della sua carriera, in Major League Soccer. L'esperienza oltreoceano, però, non è stata delle migliori: in 76 presenze totali spalmate in tre anni, l'ex Napoli ha messo a segno appena 19 gol e fornito 16 assist ai compagni. In Canada, Insigne non è riuscito ad esprimere al massimo il suo talento e dopo tre stagioni ha deciso di rescindere il suo contratto con il Toronto e andare alla ricerca di una nuova squadra dalla quale ripartire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Insigne e il sogno per il futuro: “Tornerei al Napoli a piedi”

In questa notizia si parla di: napoli - insigne - sogno - tornerei

Futuro Lorenzo Insigne, il suo nome continua ad essere accostato al Napoli? - Il futuro di Lorenzo Insigne continua a suscitare interesse, con il suo nome ancora associato al Napoli nonostante il suo attuale legame con il Toronto FC.

Insigne: Se mi chiamasse Conte tornerei subito al Napoli; ?? Insigne torna in Serie A? Sogno Sarri ma STOP Lazio: altre 3 in corsa ??; Insigne e il sogno per il futuro: “Tornerei al Napoli a piedi”.

Insigne e il sogno per il futuro: “Tornerei al Napoli a piedi” - “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti. Da sport.quotidiano.net

Insigne torna a Napoli per le vacanze: il futuro tra Conte, Lazio e la Nazionale. E a Osimhen... - Il classe 1999 è rientrato in Italia dopo la risoluzione con il Toronto: "Devo concentrarmi per tornare ai massimi livelli" ... Lo riporta msn.com