Sale il numero delle vittime delle inondazioni in Texas | 109 morti e 161 dispersi

Le inondazioni devastanti nel Texas continuano a mietere vittime, con un bilancio salito ad almeno 109 morti e 161 persone ancora disperse. La situazione, drammatica e in continua evoluzione, preoccupa l’intera nazione. Il governatore Greg Abbott ha espresso la sua preoccupazione, sottolineando che il numero di vittime potrebbe aumentare ulteriormente. Mentre gli aiuti si mobilitano, la speranza è che i soccorsi possano arrivare in tempo per salvare quante più vite possibile.

È salito ad almeno 109 il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni che hanno colpito il Texas, ma il numero potrebbe aumentare ulteriormente. Lo ha dichiarato il governatore dello Stato, Greg Abbott, in una drammatica conferenza stampa, precisando che 161 persone risultano ancora disperse solo nella contea di Kerr, la più duramente colpita dal disastro.

