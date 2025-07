Calcio a 7. Gran finale al torneo di Mesola. Ultimo atto tra Barrio e Circus.

Il gran finale del torneo di Mesola si annuncia come un vero spettacolo di passione e talento: questa sera alle 21, sul verde del campo, Circus e Barrio Boys si contenderanno il titolo nel secondo torneo Estense a sette. Dopo semifinali mozzafiato, l’emozione è alle stelle: chi conquisterà il trofeo? La serata si aprirà alle 20 con una gara dimostrativa di calcio femminile, dando il via a una notte indimenticabile di sport e aggregazione.

Saranno la squadra del Circus opposta a quella del Barrio Boys a contendersi la vittoria nel secondo torneo Estense a sette giocatori, questa sera alle 21 sul rettangolo verde del Mesola. Le due finaliste hanno avuto la meglio nelle semifinali disputate lunedì scorso, il Circus per 3-2 sulla formazione del Dall’Ara e i Barrio su quella del Corradi per 1-0. La finalissima si aprirĂ alle 20 con una gara dimostrativa di calcio femminile dell’Arianese Calcio. Prima delle due semifinali si è giocata la partita fra le Vecchie Glorie del Mesola, la partita per "Macho" dove la vera vittoria è stata condivisa dalle due formazioni, poichĂ© hanno contributo a raccogliere fondi per Massimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net