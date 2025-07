Crt e Afm | una coppia al servizio dei cittadini

CRT e AFM, due eccellenze al servizio dei cittadini di Arezzo, uniscono le forze per promuovere la salute e il benessere territoriale. Con campagne d’informazione reciprocamente mirate, rafforzano il loro impegno a rendere più consapevoli i cittadini delle risorse disponibili. La collaborazione tra una clinica di riabilitazione e un’azienda farmaceutica si trasforma così in un esempio concreto di come l’unione possa migliorare la qualità della vita della comunità .

Arezzo, 9 luglio 2025 –  "Reciproche" campagne d'informazione sulle attività ambulatoriali e territoriali delle due aziende  CRT e AFM: una clinica di riabilitazione e un'azienda farmaceutica. Cosa hanno in comune? Si occupano entrambe di salute dei cittadini sul territorio. E hanno deciso di cooperare in termini di comunicazione. La AFM informerà i clienti sulle attività di riabilitazione della CRT nella città di Arezzo e la CRT farà altrettanto con i servizi AFM. E quest'ultimi si stanno moltiplicando: noleggio ausili, infermiere in farmacia, Moc, testo dell'udito, misurazione della pressione, elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco.

