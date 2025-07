L' elegante Charlotte di Sex And The City ammette | Nessuno mi ha detto per molto tempo che non stavo bene E così è rinata sciogliendo la medicina estetica

Kristin Davis, l’elegante Charlotte di Sex and the City, sorprende tutti annunciando il suo passaggio dalla perfezione artificiale alla bellezza autentica. A 60 anni, la star sceglie di dissolvere i trattamenti estetici per riscoprire il volto naturale e sincero, invitando a riflettere su autostima e accettazione. Un gesto coraggioso che suscita entusiasmo e supporto, aprendo una nuova era di bellezza genuina. Il trailer di “And Just Like That 3”: quando...

A 60 anni Kristin Davis, una delle star di punta di Sex and the city e And Just Like That., cambia regime di bellezza. Dopo anni di trattamenti estetici con filler, botox e lip plumper, inaugura la sua personale dissolving era, il discioglimento graduale dei vari iniettabili effettuati. E invoca un ritorno all ‘autenticità e al viso al naturale, che suscita cascate di commenti positivi e approvazione. Il trailer di “And Just Like That 3”: quando esce la terza stagione su Sky X La svolta beauty di Kristin Davis, che scioglie i filler. Il 2025 è definitivamente l’anno magico delle star sessantenni. 🔗 Leggi su Iodonna.it