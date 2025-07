Atletica i convocati dell’Italia per le Universiadi 20 azzurri a Bochum presente qualche nome di spicco

L’Italia si prepara con entusiasmo alle Universiadi di Bochum, portando con sé un team di 20 talenti dell’atletica leggera pronti a brillare dal 21 al 27 luglio 2025. Tra i convocati, spiccano campioni già affermati come Edoardo Scotti e Vittoria Fontana, simboli di una nuova generazione di atleti italiani che mirano a conquistare il podio internazionale. La sfida è lanciata: l’Italia è pronta a scrivere nuove pagine di gloria sportiva.

La Federazione Italiana dello Sport Universitario ha reso noto l’elenco dei convocati azzurri per le gare di atletica leggera alle Universiadi 2025. Saranno 20 gli italiani impegnati a Bochum (in Germania) dal 21 al 27 luglio, tra cui alcuni elementi che fanno parte ormai stabilmente della Nazionale assoluta come Edoardo Scotti, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari ed Eloisa Coiro. Il gruppo azzurro sarà composto da 10 uomini e 10 donne, all’interno di una manifestazione che si terrà dal 16 al 27 luglio nella regione tedesca Reno-Ruhr. Presenti anche alcuni protagonisti del recente bis dell’Italia agli Europei a squadre di Madrid: l’ottocentista Eloisa Coiro, i quattrocentisti Edoardo Scotti e Alessandra Bonora, le sprinter Dalia Kaddari e Vittoria Fontana, il saltatore Matteo Oliveri, i lanciatori Giorgio Olivieri, Enrico Saccomano e Sara Verteramo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, i convocati dell’Italia per le Universiadi. 20 azzurri a Bochum, presente qualche nome di spicco

