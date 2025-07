Oggi e sabato doppio appuntamento fiorentino E’ il giorno del Trofeo delle Regioni

Oggi e sabato, il cuore fiorentino batte più forte con due appuntamenti ciclistici di grande rilievo al Parco delle Cascine. Un fine settimana dedicato allo sport di eccellenza, culminato con il prestigioso Trofeo delle Regioni, un evento che unisce passione, talento e spirito di squadra. Preparatevi a vivere emozioni uniche e a tifare per i campioni del futuro!

Il Parco delle Cascine sarà protagonista in campo ciclistico per due eventi di prestigio previsti nella corrente settimana. Oggi mercoledì con inizio alle ore 16,30 è in programma la riunione sulla pista del velodromo Enzo Sacchi con il Trofeo delle Regioni per la qualificazione Area-Centro organizzata dalla Polisportiva Virtus Settimo Miglio presieduta da Paolo Traversi. Oltre alla Toscana saranno presenti atleti e atlete di Abruzzo, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Marche per un totale di una sessantina di concorrenti. Le categorie impegnate esordienti, allievi e juniores sia uomini che donne, con prova di eliminazione, velocità a squadre, Km da fermo, Madison, 1000 metri e omnium.