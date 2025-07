Nasce Best Mobility la nuova Associazione dei fleet e mobility manager

In un panorama in continua evoluzione, nasce Best Mobility, l’associazione che riunisce fleet e mobility manager delle principali aziende italiane e multinazionali. Con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico dei gestori di flotte e promuovere l’innovazione nel settore della mobilità aziendale, Best Mobility si propone come punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e l’efficienza della mobilità business. Un passo avanti verso un futuro più intelligente e connesso.

(Adnkronos) – Nasce Best Mobility, l’Associazione che riunisce fleet e mobility manager, responsabili di parchi auto di aziende nazionali e multinazionali attive in Italia, con lo scopo di valorizzare e sviluppare il ruolo del gestore delle flotte aziendali e di tutte le funzioni coinvolte all’interno delle imprese sul tema della mobilità. L’Associazione oggi rappresenta complessivamente un . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: mobility - nasce - associazione - fleet

Al via Best Mobility, l'associazione che riunisce fleet e mobility manager, responsabili di parchi auto di aziende nazionali e multinazionali attive in Italia, per promuovere eventi, incontri, iniziative e studi su temi strategici della mobilità aziendale. Obiettivo valori Vai su Facebook

MOBILITÀ, servizi. Best Mobility: parte la nuova associazione dei fleet e mobility manager; Mobilità sostenibile, nasce Best mobility; Michelin al vertice per emissioni da usura secondo l’ADAC.

Nasce Best Mobility, la nuova Associazione dei fleet e mobility manager - Nasce Best Mobility, l’Associazione che riunisce fleet e mobility manager, responsabili di parchi auto di aziende nazionali e multinazionali attive in Italia, con lo scopo di valorizzare ... Si legge su msn.com

Mobilità sostenibile, nasce Best mobility - Presieduta da Federico Antonio Di Paolo, l’associazione riunisce fleet e mobility manager. repubblica.it scrive