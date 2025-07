Modena Volley in rosa | Ecco il team femminile

Niente di trascendentale, in realtà, si tratta di un passo importante per il movimento pallavolistico modenese: nasce il Modena Volley in rosa, una squadra tutta al femminile pronta a scrivere nuove pagine di passione e successo, dimostrando ancora una volta che il talento e l’impegno non conoscono genere. Con questa novità, Modena si conferma città di grande cuore e grande sport.

Fatte le scuse in anticipo, parafrasando una frase famosa "Habemus Mulierum grex", abbiamo la squadra femminile del Modena Volley, che finalmente ieri mattina, dopo le dovute verifiche a livello Federale, ha emesso l’atteso comunicato in cui ufficializza la nascita della sezione femminile, che parte della B2 sulle ceneri della BSC Volley Sassuolo, che a sua volta ha "ballato" un anno sulle ceneri dell’Idea Volley. Niente di trascendentale, in fin dei conti si tratta sempre di quarta serie nazionale, ma è il via libera all’operazione preannunciata, dopo settimane di polemiche, molte delle quali "artificiose": "E’ un piacere annunciare la nascita di un progetto importante, - cita il testo inviato, - strategico per la storia di Modena Volley: dal prossimo campionato la società militerà nella serie B2 femminile, avendo infatti acquisito da BSC Volley Sassuolo il titolo di Serie B2 femminile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena Volley in rosa: "Ecco il team femminile"

